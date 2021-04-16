Беглов оценил число привитых от COVID-19 петербуржцев в почти полмиллиона

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге прививку от коронавируса сделали уже почти полмиллиона человек, вакцина в городе есть, проблем с записью на прививку - нет, заявил через пресс-службу губернатор региона Александр Беглов.

По данным межведомственного совета по борьбе с COVID-19, всего в Петербурге привито более 487 тысяч человек, из них почти 336 тысяч по состоянию на пятницу полностью завершили цикл вакцинации.

В пятницу в Петербург поступило еще 73 800 доз двухкомпонентной вакцины "Спутник V", добавили в Смольном.

Всего с начала массовой вакцинации Петербург получил более 726 000 доз вакцины от коронавируса, включая около 13 000 доз "ЭпиВакКороны".

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 апреля сообщил, что в городе две дозы вакцины от коронавируса получили больше 820 тысяч человек, первый компонент - около миллиона.