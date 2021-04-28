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МИД объявил о высылке из Москвы четырех балтийских дипломатов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия на основании принципа взаимности высылает двух сотрудников посольства Литвы в Москве и по одному сотруднику посольств Эстонии и Латвии, сообщил российский МИД. Им дали по семь дней на сборы.

Дипломатическое противостояние

Об этом решении было объявлено послам Латвии Марису Риекстиньшу, Литвы - Эйтвидасу Баярунасу и временному поверенному в делах Эстонии Пирету Рейтнамму Бенно. Их вызвали на Смоленскую площадь 28 апреля.

"Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России", - говорится в сообщении МИД.

В этот же день в МИД был вызван посол Словакии Любомир Регак, и ему объявили о высылке трех сотрудников посольства страны, которые объявлены персонами нон грата.

Страны Балтии 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Словакия выслала трех сотрудников российского посольства 22 апреля.

До этого МИД Чехии призвал партнеров по НАТО и Евросоюзу выслать российских дипломатов в знак солидарности с Прагой.

Москва и Прага обменялись несколькими решениями по высылке сотрудников посольств после того, как 17 апреля правительство Чехии заявило, что подозревает российскую разведку в причастности ко взрыву склада с боеприпасами в Врбетице в 2014 году. Из Праги были высланы предполагаемые сотрудники спецслужб под дипломатическим прикрытием. Москва эти обвинения отвергла.

Хроника 15 – 28 апреля 2021 годаДипломатическое противостояние
МИД Литва Латвия Эстония Чехия Прага Москва

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