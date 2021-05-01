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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
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Космонавтов без антител к COVID-19 могут не пустить в космос

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Наличие антител к коронавирусу является строгой рекомендацией для включения в состав экипажа космического корабля, сообщил "Интерфаксу" в субботу ведущий эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин.

"Несмотря на то, что вакцинация от COVID-19 все еще является добровольной, для включения космонавта/астронавта в состав экипажа космического корабля, участия в проведении работ на космодроме и на тренировочных сессиях в зарубежных космических агентствах, строго рекомендуется наличие свидетельства их covid-защищенности (наличие прививок по стандарту вакцинного препарата или антител в защитном титре)", - сказал он.

По его словам, в данный момент вакцинированы все члены отряда космонавтов, кроме Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, которые находились на МКС во время процесса вакцинации.

Первыми от COVID-19 привились космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб. Они получили первую дозу прививки 18 декабря.

О том, что космонавты и сотрудники центра смогут вакцинироваться одними из первых, в начале декабря заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

20 апреля он сообщил, что коронавирусом переболело 18 452 человека, что составляет 10,4% от общей численности работников корпорации. Скончалось 123 человека, среди них генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", один из создателей МКС Евгений Микрин.

В связи с пандемией COVID-19 были введены повышенные меры безопасности при подготовке к отправке экипажей на МКС. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Экипаж отправился в космос без традиционных проводов родственниками и друзьями. Кроме этого, была отменена часть мероприятий, ограничено участие СМИ, а пресс-конференции экипажей проходили в онлайн-режиме.

Ранее глава ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что на объектах госкорпорации "Роскосмос" был введен особый противоэпидемический режим, благодаря которому "за период эпидемии не было допущено инфекционных вспышек".

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 мая 2021 годаПандемия коронавируса
МКС Коронавирус Сергей Савин Роскосмос

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