У российских космонавтов началась ревакцинация

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Все члены отряда космонавтов вакцинировались от коронавируса или получили антитела естественным путем, сообщил "Интерфаксу" начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Максим Харламов.

"Первичная вакцинация была завершена. Сейчас уже некоторые по программе ревакцинации у нас идут. У нас были те, кому противопоказано, кто-то переболел, пока не вакцинировали, но иммунитет у нас сформирован у отряда 100%", - сказал Харламов.

В начале мая в ЦПК сообщили "Интерфаксу", что вакцинация отряда космонавтов почти завершена. Последними должны были привиться космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находившиеся на МКС в момент старта прививочной компании.

Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эпидемиолог ЦПК Сергей Савин, космонавтов без антител могут не пустить на МКС.

Первыми от коронавируса привились космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб. Они получили первую дозу прививки 18 декабря.

О том, что космонавты и сотрудники Центра смогут вакцинироваться одними из первых, в начале декабря заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

20 апреля он сообщил, что коронавирусом переболели 18 452 специалиста космической отрасли, что составляет 10,4% от общей численности работников корпорации. Скончались 123 человека, среди них генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", один из создателей МКС Евгений Микрин.

В связи с пандемией коронавируса были введены повышенные меры безопасности при подготовке к отправке экипажей на МКС. Космонавты и астронавты были практически полностью изолированы от окружающих, допущенные к работе с ними сотрудники наземных служб проходили постоянный контроль. Экипаж отправился в космос без традиционных проводов родственниками и друзьями. Кроме этого, была отменена часть мероприятий, ограничено участие СМИ, а пресс-конференции экипажей проходили в онлайн-режиме.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что на объектах "Роскосмоса" был введен особый противоэпидемический режим, благодаря которому "за период эпидемии не было допущено инфекционных вспышек".