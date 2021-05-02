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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:30Заразились
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В России выявили еще 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России выявили еще 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 составил 8 697 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 7 339 человек, умерли 342 человека.

Накануне было зафиксировано 9 270 новых случаев заражения.

В Москве выявили 2 699 заболевших за сутки. Умерли 54 пациента, выздоровели 1 617 человек. Утром в субботу сообщалось, что за минувшие сутки в столице зарегистрировали 3 208 случаев COVID-19.

Наименьшее число заражений за сутки зафиксировано в Магаданской области - три случая и Тыве - два, а в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах - не было ни одного нового заболевшего.

Еще 718 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 650 - в Московской области, 226 - в Ростовской области, 152 - в Воронежской области, 150 - в Самарской области, 149 - в Нижегородской области, 132 - в Саратовской области, 125 - в Иркутской области, 113 - в Свердловской области, 111 - в Красноярском крае, 107 - в Волгоградской области, 105 - в Челябинской области, по 102 - в Крыму и Пермском крае, по 100 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

С момента распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 823 тыс. 255 случаев коронавирусной инфекции, 110 862 умерших и 4 млн 443 тыс. 922 выписанных.

Хроника коронавируса. Апрель.

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