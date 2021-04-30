Челябинский школьник стал подследственным по "дадинской статье"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинске следователи МВД возбудили уголовное дело по так называемой "дадинской" статье (212.1 УК, неоднократные нарушения организации или проведения митингов) в отношении молодого человека 2003 года рождения.

В областном ГУ МВД его имя не назвали, по данным СМИ, это 18-летний школьник Александр Кашеваров, координатор движения "Весна", 18 лет ему исполнилось недавно, он учится в 11-м классе.

В пресс-релизе полиции говорится, что его не раз привлекали к ответственности по статье 20.2 КоАП, один раз он отбыл за это пять суток административного ареста.

"Вместе с тем, гражданин продолжил свою противоправную деятельность, регулярно размещая в сети Интернет призывы к неограниченному кругу лиц принять участие в несогласованных публичных мероприятиях. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, - отметили в ГУ МВД. - В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до 5 лет лишения свободы".

Кашеварова задерживали на несогласованной акции 21 апреля.

В аккаунтах "Весны" в соцсетях говорилось, в феврале суд назначил Кашеварову пять суток ареста за участие в несогласованной акции памяти Бориса Немцова, за акцию в поддержку Навального 31 января он был оштрафован за 20 000 рублей, в октябре 2020 года он получил такой же штраф за участие в пикете возле здания Законодательного собрания области, где Кашеваров поджег свою куртку, но сам не пострадал.