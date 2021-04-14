Mail.ru обжаловала штраф "Одноклассникам" на 4 млн руб.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Компания Mail.ru подала апелляционные жалобы на штрафы в 4 млн рублей из-за неудаления принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники" запрещенного контента, связанного с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

Пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова сообщила, что в суд поступили жалобы на два постановления мирового судьи. Дата апелляционных заседаний пока не назначена.

В начале марта мировой суд Савеловского района Москвы оштрафовал Mail.ru на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной в совершении двух административных правонарушений. По каждому правонарушению компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей.

В начале апреля за аналогичные правонарушения московским судом были оштрафованы Twitter и TikTok на суммы 8,9 млн рублей и 2,6 млн рублей соответственно.

В Роскомнадзоре сообщали, что с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

23, 31 января и 2 февраля в регионах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения на родину 17 января. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условное наказание на реальное по делу "Ив Роше" со сроком заключения 3,5 года.