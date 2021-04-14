Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:55Заразились
на 14.04В России 4 666 209+8 326В мире 137 442 820+779 567

Mail.ru обжаловала штраф "Одноклассникам" на 4 млн руб.

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Компания Mail.ru подала апелляционные жалобы на штрафы в 4 млн рублей из-за неудаления принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники" запрещенного контента, связанного с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях.

Пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова сообщила, что в суд поступили жалобы на два постановления мирового судьи. Дата апелляционных заседаний пока не назначена.

В начале марта мировой суд Савеловского района Москвы оштрафовал Mail.ru на 4 млн рублей за неудаление запрещенной информации. Компанию признали виновной в совершении двух административных правонарушений. По каждому правонарушению компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей.

В начале апреля за аналогичные правонарушения московским судом были оштрафованы Twitter и TikTok на суммы 8,9 млн рублей и 2,6 млн рублей соответственно.

В Роскомнадзоре сообщали, что с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях.

23, 31 января и 2 февраля в регионах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения на родину 17 января. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условное наказание на реальное по делу "Ив Роше" со сроком заключения 3,5 года.

Mail.ru Роскомнадзор

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Всех возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать COVID-тесты

Всех возвращающихся из-за границы россиян обязали сдавать COVID-тесты

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования

Дипломаты подтвердили вызов российского посла в МИД Швеции

Пандемия коронавируса

Путин перенес вторую прививку от COVID без побочных эффектов

В АТОР объяснили, как поменять или вернуть авиабилеты в Турцию

В АТОР объяснили, как поменять или вернуть авиабилеты в Турцию

Патрушев заявил, что Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем

Патрушев заявил, что Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем

Путин отметил важную роль ленд-лиза в победе над нацистской Германией

ЦБ придумает механизм "переносимого банковского счета"

Умершие знаменитости

Умер телеведущий Олег Марусев

Умер телеведущий Олег Марусев

В Думе предложили ввести запрет на второе гражданство для глав госкорпораций

В Думе предложили ввести запрет на второе гражданство для глав госкорпораций
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');