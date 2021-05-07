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Двое взрослых и двое детей стали жертвами ДТП в Татарстане

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Женщина, мужчина и двое детей погибли в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Татарстане, еще один человек пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба МВД по региону.

Инцидент произошел в 18:20 по московскому времени на на автодороге Агрыз - Красный бор, говорится в сообщении. Водитель Nissan Almera 1995 года рождения, обгонявший другой автомобиль, не справился с управлением, зацепил боковой отбойник моста и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio под управлением мужчины 1990 г.р.

По информации ведомства, после столкновения Nissan отбросило на обочину, где автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли водитель этой машины, с также пассажиры Kia Rio - женщина и двое детей. Водитель Kia Rio с травмами госпитализирован.

МВД Татарстан

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