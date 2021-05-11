В Ульяновске у иностранных студентов выявили индийский штамм COVID-19

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Ульяновске 52 иностранных студента медицинского факультета Ульяновского государственного университета (УлГУ) госпитализированы с коронавирусной инфекцией, у троих из них выявлен индийский штамм, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Диляра Хакимова.

Она уточнила, что индийский штамм коронавируса подтвердился у студентов из Индии.

Заболевшие находятся в четырех больницах. У всех COVID-19 протекает легко.

По словам Хакимовой, в область прибыли еще 18 студентов из Индии, вся эта группа находится на двухнедельном карантине в хостеле при местной гостинице.

О вспышке COVID-19 среди иностранных студентов УлГУ стало известно 7 мая. Сообщалось, что заболели выходцы из Индии и один гражданин Йемена.

По информации ректората, все контактировавшие со студентами - порядка 120 человек - отправлены на двухнедельную изоляцию и будут учиться дистанционно. В вузе усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности среди всех сотрудников и обучающихся.

Региональный Роспотребнадзор рекомендовал учебному заведению временно приостановить прием студентов-иностранцев.

На фоне ситуации власти Ульяновской области приняли решение вновь организовать обсерватор на 150 мест для людей, прибывающих в регион из неблагополучных по коронавирусу стран.