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Источник сообщил об 11 погибших при стрельбе в казанской школе

Президент Татарстана подтвердил гибель семи человек в гимназии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Жертвами стрельбы в казанской школе стали 11 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Погибли 11 человек, еще более 20 обратились за помощью к медикам. У некоторых огнестрельные ранения, у других - обострения хронических заболеваний на фоне сильного стресса", - сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации. Ранее источник сообщал о девяти жертвах стрельбы.

Позднее президент Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место происшествия, подтвердил гибель семи человек.

Как сообщалось, во вторник в Казани было совершено вооруженное нападение на школу. Одного из нападавших задержали, второй был нейтрализован в здании школы.

Стрельба в казанской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 11 мая 2021 годаНападения в школах
Казань

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