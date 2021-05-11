Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 млн рублей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Татарстана окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в казанской школе, сообщает пресс-служба президента республики.

"Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат. 1 миллион - семьям погибших, 400 тысяч рублей - людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч - легкой степени", - говорится в сообщении.

Между тем, как передает корреспондент "Интерфакса", школа по-прежнему оцеплена, продолжается опознание жертв.

Стрельба в казанской школе

Ранее сообщалось, что утром во вторник в школе N175 Казани началась стрельба. По данным мэрии города, погибли семеро детей и учительница.

Еще 18 школьников доставлены в больницу, шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии. Также в числе пострадавших трое взрослых.

На месте трагедии был задержан 19-летний молодой человек.

Депутат Александр Хинштейн сообщал в своем телеграм-канале, что "разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано Ильназу Галявиеву лишь накануне трагедии: 28 апреля".

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил журналистам, что у 19-летнего задержанного пособников не было.

Источник сообщал "Интерфаксу", что напавшего проверят на вменяемость.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.