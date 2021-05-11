В инциденте со стрельбой в Казани пострадал 21 человек

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В результате нападения на гимназию №175 в Казани пострадали 18 детей и трое взрослых, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Ранее в мэрии города заявили, что погибли семь школьников и одна учительница.

Галимова предупредила, что "тиражируемая информация в соцсетях со списками и состоянием здоровья пострадавших детей не соответствует действительности". "Настоятельно просим не спекулировать на теме трагедии, тем более детей. Официальную проверенную информацию будем давать по мере поступления", - сказала она.

"Напавший был один, данные о двух - недействительны", - сказала Галимова.

12 мая во всех школах Казани отменены занятия, продолжила она.

"По поручению президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана. Кроме того, президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности", - сказала руководитель пресс-службы главы региона.

Ранее было объявлено, что 12 мая в Татарстане будет днем траура.

Из Москвы вылететь за пострадавшими готовится Ил-76 МЧС. В Казань также направлены министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.

В МВД сообщали, что в Казани в связи с нападением введен режим контртеррористической операции. В школы города был ограничен вход.

По версии СКР, житель Казани 2001 года рождения пронес оружие в гимназию и открыл стрельбу. Его задержали.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что в школе не было охраны, а была только тревожная кнопка. Первыми по вызову в гимназию прибыли бойцы Росгвардии, сообщал он. По сведениям депутата, задержанный - Ильназ Галявиев - получил разрешение на оружие только 28 апреля.