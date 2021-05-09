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РФПИ не исключил поставки "Спутника V" в Германию уже в июне

РФПИ не исключил поставки "Спутника V" в Германию уже в июне
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Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Переговоры с Германией о закупке вакцины "Спутник V" продолжаются, заявили в воскресенье в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Как говорится в комментарии его представителя в телеграм-канале производителя препарата, "вакцина "Спутник V" может быть поставлена в Германию уже в июне этого года и не в ущерб поставкам в другие страны".

Ранее газета Bild назвала сделку по закупке российской вакцины Германией "в сущности мертвой", поскольку летом Россия якобы не сможет поставить вакцину, а позже она уже будет не нужна.

Представитель РФПИ отметил, что информация в Bild не соответствует действительности и является "примером дезинформационной кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки".

"За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину "Спутник V", с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников", - сказали в фонде.

У РФПИ есть информация "о попытках крупных международных фармацевтических компаний и политических кругов ряда стран оказать давление на EMA (Европейское агентство лекарственных средств - ИФ) с целью недопуска российской вакцины на европейские рынки".

26 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что если вакцина "Спутник V" в ближайшее время получит допуск в ЕС, то стране необходимо будет ее закупить. Несколькими днями ранее премьер Саксонии Михаэль Кретчмер сообщил, что Германия хочет купить 30 млн доз российской вакцины. Он также сказал, что закупка может состояться только после одобрения препарата EMA.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Германия Спутник V РФПИ

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