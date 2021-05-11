Силовики в Крыму ликвидировали подозреваемого при задержании

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали жителя Крыма, который с оружием оказал сопротивление при попытке задержания, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

Правоохранительные ведомства в Крыму пока не сообщали официально о ликвидации подозреваемого.

Очевидцы опубликовали в соцсети фотографии с места происшествия. Судя по снимкам, крымчанина пытались задержать в одноэтажном доме: его дверь деформирована, на полу – кровь, разбиты стекла.