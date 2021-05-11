ФСБ подтвердила нейтрализацию боевика в Крыму

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Член международных террористических организаций стрелял в сотрудников ФСБ в Симферополе и был нейтрализован, сообщили во вторник в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"В ходе оперативно-боевого мероприятия на территории городского округа Симферополь подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован", - говорится в сообщении.

Целью операции было задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, крымчанин несколько раз выстрелил в трех сотрудников спецподразделения, но они не пострадали. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

О ликвидации оказавшего вооруженное сопротивление силовикам жителя Крыма, уроженца Узбекистана, ранее сообщалось со ссылкой на источник. Его семья живет в Советском районе, а сам мужчина временно находился в недостроенном доме в симферопольском селе Дубки. Собственника недостроя допросили, сообщала "Интерфаксу" его адвокат Лиля Гемеджи.