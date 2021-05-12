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Восьмерых пострадавших при стрельбе в Казани планируют отправить в Москву

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Проходящий в настоящее время консилиум врачей в Казани принял предварительное решение о необходимости транспортировки восьми пострадавших при стрельбе в казанской школе для лечения в Москву, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на брифинге в Казани в среду

"Сейчас консилиум продолжается. Пока на данный момент принято решение о том, что трое взрослых и пять детей планируются к отправке", - сказала Фазлеева.

Ранее вице-премьер Татарстана также рассказала, что число госпитализированных после стрельбы в казанской школе возросло до 23 человек. До этого сообщалось о 21 пострадавшем.

1 мая в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в школе N175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей, а также учительница и сотрудница школы. Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием занимается центральный аппарат СКР. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

Стрельба в казанской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 12 мая 2021 годаНападения в школах
Лейла Фазлеева Татарстан Казань Москва

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