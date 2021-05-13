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Путин поддержал идею о создании госбюро бесплатной юридической помощи

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минюста Константина Чуйченко о создании в стране государственных бюро по оказанию населению бесплатной юридической помощи.

"Давайте так и сделаем. Так и нужно сделать с тем, чтобы на основе того опыта, который сложился за предыдущие годы, принять решения, которые создали бы реальные возможности для людей пользоваться этим видом помощи от государства", - сказал Путин в четверг на совещании с членами правительства.

Так он ответил на просьбу Чуйченко поддержать его предложение о проработке поправок в законодательство, предусматривающих обязательное создание во всех регионах государственных юридических бюро "в качестве основного участника и координатора системы бесплатной юридической помощи".

"В современном мире юридическая грамотность или возможность воспользоваться помощью специалистов, чрезвычайно важны для людей, для обеспечения своих интересов и законных прав", - сказал Путин.

Владимир Путин Минюст Константин Чуйченко

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