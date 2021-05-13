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В Минпросвещения РФ заявили о ненужности списков проблемных подростков

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ считает некорректное распространение персональных данных незаконным и ненужным для работы с учениками, заявила замминистра просвещения Татьяна Васильева.

"Любое наше действие по отношению к взрослому или к ребенку в системе образования должно быть определено нормой законодательства. (...) Любое некорректное распространение персональных данных - это, конечно, незаконно", - сказала Васильева в четверг журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию, отвечая на вопрос о ситуации с обнародованием списка проблемных подростков в Мурманской области.

Она отметила, что сама не видела этот список, но подчеркнула, что для работы на федеральном, региональном уровне и даже на уровне школ подобные персональные данные не нужны.

"Если настроена работа школьной социально-психологической службы, если хорошо работает классный руководитель, у него есть контакт с семьей - все, что должна знать школа про ребенка, про семью, его семья расскажет. И классный руководитель, вооруженный технологиями, вооруженный знаниями, знает порядок работы с персональными данными и документами. Это закон", - сказала замминистра.

Накануне сообщалось, что в сеть попал список с персональными данными проблемных подростков, созданных образовательными учреждениями Мурманской области. Министр информационной политики региона Александр Беляев сообщал журналистам, что мониторинг подростков, склонных к противоправным действиям, ведется совместно с правоохранительными органами "с целью обеспечения безопасности в образовательных учреждениях" области. В прокуратуре региона сообщили, что начали проверку по данному факту.

Проблема выявления проблемных подростков актуализировалась в России в очередной раз после стрельбы с жертвами, которую устроил 11 мая отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев в казанской гимназии №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 20 детей, а также трое взрослых.

Минпросвещения Татьяна Васильева Мурманская область Казань

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