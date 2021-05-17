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В Новосибирске трех человек будут судить за обрушение кровли на гостей вечеринки

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Советский суд Новосибирска поступило дело об обрушении крыши склада на участников развлекательного мероприятия. Трем фигурантам дела, в зависимости от роли каждого, вменяют халатность, превышение должностных полномочий и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, сообщили в областной прокуратуре.

Следствие установило, что замдиректора ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра" с декабря 2019 года по февраль 2020 года, "желая улучшить свое материальное положение за счет неправомерного использования государственного имущества", без торгов сдал в аренду двум другим фигурантам склад стройматериалов с пристройкой. За это он получил 15 тысяч рублей.

При этом он халатно отнесся к своим обязанностям по организации обслуживания здания и, в частности, не наладил чистку крыши от снега.

Два других фигуранта с декабря 2019 года по февраль 2020 год устраивали на складе массовые рзвлекательные мероприятия. В прокуратуре отметили, что здание "очевидно для них не соответствовало требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей". Арендаторов предупредили, что крыша склада завалена снегом, но они ее не очистили.

В ночь на 2 февраля крыша пристройки обвалилась на участников очередного мероприятия. Под завалами оказались несколько человек. Одна девушка погибла на месте. Еще четыре человека получили травмы, двоим потребовались операции в связи с полученными переломами. Сообщалось, что организатор вечеринки был помещен под домашний арест.

Новосибирск Академгородок Советский суд

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