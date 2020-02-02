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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:08

Перед обрушением в кафе в Новосибирске находилось почти 200 человек

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - До прибытия спасателей в кафе, кровля которого обрушилась в Новосибирске, находилось 190 человек, сообщает в воскресенье ГУ МЧС России по региону.

"Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек", - говорится в сообщении.

Кровля обрушилась в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе. Пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба.

Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения.

"Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли", - отмечают в МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске один человек погиб и еще четверо пострадали.

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По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

По данному факту следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новосибирская область

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