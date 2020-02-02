Перед обрушением в кафе в Новосибирске находилось почти 200 человек

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - До прибытия спасателей в кафе, кровля которого обрушилась в Новосибирске, находилось 190 человек, сообщает в воскресенье ГУ МЧС России по региону.

"Площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек", - говорится в сообщении.

Кровля обрушилась в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе. Пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба.

Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения.

"Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли", - отмечают в МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске один человек погиб и еще четверо пострадали.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

По данному факту следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).