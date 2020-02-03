В Новосибирске отправили под домашний арест организатора вечеринки в здании, где рухнула крыша

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Советский суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Антону Шматову по делу об обрушении кровли здания в Академгородке, где во время нелегальной вечеринки один человек погиб и четверо пострадали, передал корреспондент "Интерфакса".

Следствие ходатайствовало о заключении Шматова под стражу, защита - об избрании более мягкой меры пресечения.

Шматов был задержан в воскресенье. По версии следствия, он в сговоре с людьми, личности которых устанавливаются, организовывал незаконные развлекательные мероприятия (вечеринки) в том числе в здании, где 2 февраля произошло обрушение.

В ночь на воскресенье из-за обрушения кровли в пристройке к зданию в Новосибирске, где проводилась вечеринка, один человек погиб и еще четверо пострадали. Площадь обрушения составила 240 кв. м. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировалось 190 человек.

Здание находится на балансе ФГУП ЖКХ Новосибирского научного центра, которому оно было передано в конце года. На момент обрушения официальных арендаторов у здания не было, хотя ранее там работало кафе. Было возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле.