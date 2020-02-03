Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обрушении крыши в новосибирском кафе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Двух пострадавших при обрушении крыши в новосибирском кафе, которым были сделаны операции, в понедельник планируется перевести из палат интенсивной терапии в обычную, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минздраве.

Там отметили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщалось, после обрушения крыши двоих пациентов госпитализировали и прооперировали. У мужчины - перелом костей таза, у девушки - перелом костей голени. Еще двоих пострадавших врачи осмотрели и отпустили домой: у них не было травм, только переохлаждение.

В ночь на воскресенье в результате обрушения кровли в пристройке к зданию в Новосибирске, где проводилась вечеринка, один человек погиб и еще четверо пострадали. До прибытия спасателей из кафе (ночного клуба) самостоятельно эвакуировалось 190 человек. Площадь обрушения составила 240 кв. м.

Здание находится на балансе ФГУП ЖКХ Новосибирского научного центра, которому было передано в конце года. На момент обрушения официальных арендаторов у здания не было, хотя ранее там действовало кафе.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

По данному факту следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В качестве подозреваемого задержан 27-летний организатор мероприятия, следствие ходатайствует о его аресте.