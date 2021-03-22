Суд отклонил жалобу защиты Навального на бездействие следствия

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Проверка, которую провело Сибирское транспортное управление МВД, не выявила события преступления в обстоятельствах госпитализации политика Алексея Навального в августе 2020 года. Об этом в 235-м гарнизонном военном суде Москвы сообщил судья Андрей Толкаченко.

"10 февраля (следствием сибирской транспортной полиции) принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события преступления)", - сказал судья.

Он решил отказать в удовлетворении жалобы защиты.

Юрист Навального Вячеслав Гимади сообщил "Интерфаксу", что уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела от МВД от 10 февраля защита политика не получала и им неизвестно, продолжается проверка или нет.

Навальный впал в кому 20 августа 2020 года на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Политика экстренно госпитализировали в Омске, а два дня спустя перевели на лечение в берлинскую клинику Charite. Соратники политика с первого дня настаивают, что он был отравлен. Российские лаборатории не нашли в организме Навального следов отравления, поэтому по факту инцидента проводилась доследственная проверка, но уголовного дела не возбуждалось.

Правительство Германии в сентябре сообщило, что военная лаборатория нашла в организме Навального следы отравления нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

В сентябре 2020 года Гимади жаловался на бездействие СК в суды.

16 марта военный прокурор в суде заявил, что в жалобе на бездействие Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР по сообщению о возможном отравлении Навального необходимо отказать. Следователь ГВСУ также поддержал позицию прокурора. "Полагаю, что в жалобе должно быть отказано. (...) По результатам рассмотренных сообщений, указанных в заявлении о преступлении, считаем, что заявление должны рассматривать в управлении СК на транспорте в Сибирском федеральном округе. (...) А если они установят причастность сотрудников ФСБ - направить материалы в военное управление", - заявил он.

17 января Навальный вернулся в Москву, был задержан в аэропорту, арестован и затем суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на реальный по "делу Ив Роше".

В судах по жалобам на бездействие следствия он отказался участвовать по видеосвязи. Он находится в ИК-2 в Покрове.