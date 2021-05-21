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Депутаты задумали разрешить криптовалюту как договорное средство платежа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме допускают внесение поправок в Гражданский кодекс о том, что криптовалюты (цифровые денежные единицы) могут быть договорным средством платежа в России, заявил на Петербургском юридичесокм форуме председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

"Мы считаем, что нужно обязательно вносить поправки в ГК, сейчас у нас идет соответствующая процедура согласования, но есть понимание, что вот пока назвали так - цифровые денежные единицы, оно, конечно, не законное средство платежа, но это средство платежа, вполне возможно, может быть договорным, в качестве договорного средства платежа", - сказал он.

Он напомнил, что пока цифровая валюта не является законным средством платежа в России, но разработчики поправок в ГК считают, что она может быть использована в рамках договорного права и носить договорной характер.

Цифровые валюты планируется отнести не к ценным бумагам, а к имуществу, отметил Крашенинников: "Мы считаем, что это имущество".

По нормам международного права, законное средство платежа - это средство, которое обязаны принять к оплате в любом магазине, а договорное средство платежа принимается по согласию сторон договора.

Ранее против использования в России криптовалюты как средства платежа, даже только по договоренности сторон, возражал Банк России. При этом во внесенном в начале мая в Госдуму годовом отчете регулятора говорилось, что в рамках регулятивной "песочницы" он тестировал работу семи сервисов, три из них были посвящены рынку цифровых валют. Так, ЦБ тестировал сервис коллективного майнинга цифровых валют, платежный сервис с использованием цифровой валюты и сервис для инвестиций в цифровую валюту.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков также заявлял, что прописанное в законе о цифровых финансовых активах определение цифровой валюты необходимо уточнить и прописать всю разновидность цифровых валют - криптовалюты, стейблкойны, цифровой рубль ЦБ.

В российском законе о ЦФА цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе. Эти данные могут приниматься или предлагаются в качестве средства платежа, которое не должно являться денежной единицей России или иностранного государства. При этом российские компании и резиденты не вправе принимать цифровую валюту как средство платежа за услуги и товары. Несмотря на этот запрет, поправки в КоАП, которые бы вводили ответственность за данное нарушение, в Госдуму пока не внесены. Минфин предлагал административный штраф в размере от 20 до 200 тыс. рублей за незаконный прием цифровой валюты в качестве оплаты (встречного предоставления).

По определению Findustrial Consulting Group, которое было представлено в начале недели на координационном совете РСПП, российский подход в правовом регулировании в сфере блокчейна разрешает выпуск и обращение в России токенов (цифровые права согласно ст.141.1 ГК), security-токенов (ч. 2 ст. 1 закона о ЦФА), стейблкоинов (ч. 6 ст. 1 закона о ЦФА) и utility-токенов (ст. 8 закона о краудфандинге).

Выпуск и обращение криптовалюты в России запрещены (ч. 3 ст. 1 закона о ЦФА), при этом нет запрета на ее приобретение на зарубежных площадках.

Павел Крашенинников Госдума Банк России Анатолий Аксаков РСПП

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