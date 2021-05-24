Лавров пообещал не бросить Белоруссию в беде

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия не оставит Белоруссию в беде, заявил в интервью "Аргументам и фактам" глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что отношения двух стран основаны на братских, а зачастую и семейных узах", общей истории и духовных ценностях. Интервью опубликовали в полдень 24 мая.

"Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику", - заверил министр.

Он отметил, что обстановка в Белоруссии в целом стабилизировалась, и "эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию", а большинство граждан устали "от уличных беспорядков" и осознали "их контрпродуктивность".

"Несмотря на это, страны Запада усиливают давление на официальный Минск, но параллельно обещают щедрую экономическую помощь в обмен на "переход к демократии". Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием, - продолжил глава МИД. - Одновременно продолжается масштабная медийная, политическая и финансовая поддержка белорусской эмигрантской оппозиции".

Лавров выразил обеспокоенность в связи с очередными призывами экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской к мобилизации протестов в Белоруссии в августе-сентябре 2021 года. Он выразил надежду, что "белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах".

Министр также высказал мнение, что попытка вооруженного переворота в Белоруссии с участием гражданина США "вполне укладывается в линию Запада на вмешательство во внутренние дела постсоветских стран с задействованием всего арсенала методик "цветных революций". "Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб", - сказал он и добавил, что ситуация ему напомнила госпереворот на Украине в феврале 2014 года.