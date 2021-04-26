Песков заявил, что у спецслужб есть доказательства подготовки переворота в Минске

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - У Кремля не может быть доказательств попытки переворота в Белоруссии, такие доказательства есть у спецслужб, заявил 26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Наши спецслужбы в сотрудничестве реализовали эту операцию по пресечению преступных планов по свержению законной власти в Белоруссии, - сказал он. - Спецслужбы, как это было неоднократно продемонстрировано, обладают всеми необходимыми доказательствами, кроме того, обладают признаниями некоторых участников этого заговора".

Лукашенко 17 апреля объявил, что предотвращено покушение на него и похищение его детей. Это подтвердила российская ФСБ. Задержать подозреваемых в подготовке этих преступлений удалось в России после обращения Минска к Путину и директору ФСБ Александру Бортникову. Он также заявил о причастности американских спецслужб к подготовке покушения и госпереворота.

25 апреля белорусский телеканал ОНТ показал задержанных в России политолога и литературоведа Александра Федуту, лидера оппозиционной партии БНФ Григория Костуева и адвоката Юрия Зенковича. Все они признали вину в участии в заговоре.

24 апреля Лукашенко объявил, что по одному из трех сценариев переворота планировалось вооруженное нападение на его загородную резиденцию и что на ее уничтожение вместе с ним самим выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн. Он добавил, что за заговорщиками давно следили и что они после прихода к власти должны были призвать в Белоруссию войска НАТО для последующего нападения на Россию.

Президент Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию отметил, что "коллективный Запад" никак не отреагировал на данные о предотвращенном покушении на Лукашенко.

"Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы уже перешли", - продолжил он.