Лукашенко заявил, что после переворота в страну могли войти силы НАТО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - После госпереворота оппозиция собиралась просить ввести в Белоруссию войска НАТО, заявил президент республики Александр Лукашенко. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

"Им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время Полесского радиационно-экологического заповедника.

По его словам, организаторы предполагаемого переворота "рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ".

17 апреля президент Белоруссии заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По утверждению Лукашенко, его убийство одобрило высшее политическое руководство США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая.

В Белом доме заявление Лукашенко о планах властей США совершить на него покушение назвали безосновательными.