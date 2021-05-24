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МИД Германии выразил протест послу Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - МИД Германии выразил протест послу Белоруссии Денису Сидоренко в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, сообщил статс-секретарь министерства Мигель Бергер.

"Я вызвал белорусского посла Сидоренко в МИД сегодня для того, чтобы выразить протест против вынужденной посадки гражданского самолета и похищения Романа Протасевича и его подруги. Это совершенно неприемлемо. Оба должны быть немедленно освобождены", - говорится в твиттере Бергера, который вел беседу с Сидоренко.

По его словам, Германия призывает к срочному расследованию инцидента силами Международной организации гражданской авиации (ICAO).

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"Реакция ЕС и других скоро последует", - добавил статс-секретарь.

Накануне в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры предупредили о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск по делу о массовых беспорядках в республике.

Германия Белоруссия

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