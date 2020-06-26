Песков подтвердил право жителей Донбасса с паспортами РФ голосовать по поправкам

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Жители самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), имеющие российские паспорта, имеют право въезжать в Россию в условиях закрытых границ и голосовать по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря попросили прокомментировать информацию о том, что жители непризнанных республик с российскими паспортами приезжают в РФ для участия в голосовании, и поинтересовались, как это возможно технически в условиях закрытия границ России.

"Все-таки речь идет о гражданах России, тех, кто получил российское гражданство. Граждане России, вы знаете, постоянно в Россию въезжают. Некоторые из них могут выезжать из России с определенными оговорками. Поэтому режим въезда и выезда функционирует", - сказал Песков.

В то же время Песков заметил: "Какие нормы распространяются на граждан Луганска и Донецка, я вам точно сказать не могу. Рекомендую вам обращаться в ЦИК".

Одновременно он подчеркнул, что "граждане России, в каких бы странах они ни проживали, имеют право на голосование".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.