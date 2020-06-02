Песков переадресовал в ЦИК вопрос о голосовании по Конституции в ДНР и ЛНР

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Центризбирком вопрос, будет ли в Донбассе проходить голосоование по поправкам в Конституцию, но отметил, что там "проживает очень много российских граждан".

Вопрос он переадресовал ЦИКу, отметив, что именно комиссия занимается организацией голосования.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении даты голосования на 1 июля. Чтобы избежать скопления людей на участках в условиях пандемии было решено проводить голосование в течение еще шести дней перед основной датой. 1 июля будет объявлен выходным.

Указ о праве жителей самопровозглашенных республик Донбасса получить российское гражданство в упрощенном порядке Путин подписал в апреле 2019 года. В январе 2020 года в МВД заявили, что российское гражданство получили 227 000 жителей Донбасса и что число желающих его получить растет. В апреле 2020 года в МВД самопровозглашенной Луганской народной республике завили, что документы на российское гражданство подали более 110 000 жителей ЛНР.