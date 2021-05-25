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Полиция потребовала запретить "скопинскому маньяку" общаться со СМИ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Межмуниципальный отдел МВД России "Скопинский" опротестовал решение Скопинского районного суда Рязанской области об установлении административных ограничений поднадзорному Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк".

Соответствующая апелляционная жалоба и апелляционное представление помощника Скопинского межрайонного прокурора поступили в Рязанский областной суд, сообщила во вторник пресс-служба облсуда.

Полиция через суд хочет запретить "скопинскому маньяку" общаться с журналистами, в том числе в интернете, а также посещать бары, кафе, рестораны, в которых подают спиртные напитки, и места продажи алкогольной продукции в розлив, а также ужесточить Мохову административный надзор.

Ранее Скопинский районный суд удовлетворил требования полиции частично: Мохова обязали являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза в месяц вместо установленных двух.

В удовлетворении остальной части требований районный суд отказал, говорится в сообщении.

Сам Мохов на судебное заседание первой инстанции не явился.

Мохов, известный как "скопинский маньяк", в 2000 году похитил двух девочек 14 и 17 лет и посадил их в бункер. Мужчина издевался над ними, многократно насиловал своих жертв. Старшая девочка родила от него двоих детей.

Решением суда "скопинский маньяк" был осужден на 17 лет. 3 марта текущего года он освободился из колонии и вернулся в свой дом в Скопине. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.

После выхода на свободу он попал в поле зрения журналистов и дал несколько интервью. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по озвученным в СМИ высказываниям Мохова и дать им правовую оценку.

1 апреля Мохов уже был оштрафован за нарушение административного надзора на 1200 рублей.

Рязанская область Скопин Виктор Мохов

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