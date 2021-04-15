Суд ужесточил "скопинскому маньяку" административный надзор

Однако запрещать общаться со СМИ и пользоваться интернетом Виктору Мохову не стали

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Скопинский районный суд на заседании в четверг частично удовлетворил иск полиции в отношении так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По словам собеседника агентства, в МВД просили суд ужесточить Мохову административный надзор, а также запретить ему общение с представителями СМИ и пользование Интернетом.

"Решением суда иск полиции удовлетворен частично. Теперь Мохов обязан являться для административного надзора в отдел РОВД четыре раза в месяц вместо установленных двух. В плане же запрета общения с журналистами и пользования Интернетом в удовлетворении иска отказано", - рассказал представитель суда.

Сам Мохов на судебное заседание не явился. Как сообщалось ранее, первое заседание, назначенное на 6 апреля, он также игнорировал.

Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", в 2000 году похитил двух девочек 14 и 17 лет и посадил их в бункер. Мужчина издевался над ними, многократно насиловал своих жертв. Старшая девочка родила от него двоих детей.

Решением суда "скопинский маньяк" был осужден на 17 лет. 3 марта текущего года он освободился из колонии и вернулся в свой дом в Скопине в Рязанской области. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.

После выхода на свободу он попал в поле зрения журналистов и дал несколько интервью. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по озвученным в СМИ высказываниям Мохова и дать им правовую оценку.

1 апреля Мохов уже был оштрафован за нарушение административного надзора на 1200 рублей.