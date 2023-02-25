"Скопинский маньяк" Мохов освобожден из-под стражи

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Скопинский районный суд Рязанской области принял решение об освобождении из-под стражи Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", сообщили "Интерфаксу" в субботу в Следственном управлении СКР по региону.

По словам собеседника агентства, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления) Мохов находился под арестом шесть месяцев, пока шло предварительное следствие по делу. Первоначально мерой пресечения для него был избран домашний арест, но в связи с неоднократным нарушением установленных судом ряда запретов (в частности, пользование интернетом и мобильной связью), Мохов был переведен в СИЗО.

Как он отметил, "в настоящее время следствие по делу закончено и судом, учитывая признание Моховым вины и содействие следствию, было принято решение об его освобождении из следственного изолятора".

Собеседник агентства уточнил, что впереди суд, на котором будет определена мера наказания Мохову как фигуранту дела об убийстве.

2 августа 2022 года в ночное время Мохов вместе со своим совершившим убийство знакомым с целью сокрытия следов преступления спрятал тело убитого во двор заброшенного дома. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Житель Рязанской области - рабочий автоагрегатного завода Виктор Мохов, - был осужден на 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек - 17-летнюю учащуюся ПТУ и 14-летнюю ученицу вечерней школы - и почти четыре года держал их в подвале гаража, где систематически насиловал.

3 марта 2021 года Мохов освободился из колонии в Саратовской области по истечении назначенного судом срока лишения свободы и вернулся в родной поселок. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.