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"Скопинский маньяк" освободился из колонии после 17 лет заключения

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", освободился из колонии в Саратовской области, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального УФСИН Юлия Пенькова в среду.

Юлия Пенькова уточнила, что Мохов был освобожден по истечении назначенного судом срока лишения свободы. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.

30 сентября 2000 года рабочий автоагрегатного завода Мохов вместе со своей приятельницей похитил двух несовершеннолетних девушек - учащуюся ПТУ 17 лет и ученицу вечерней школы 14 лет. Они познакомились на дискотеке в Рязани, после совместного распития спиртного (по некоторым данным, подросткам подсыпали димедрол) девушек заперли в подвале гаража, где Мохов удерживал их и насиловал почти четыре года.

30 августа 2005 года Скопинский городской суд Рязанской области приговорил Мохова к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд квалифицировал его действия по по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух или более лиц) и ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование заведомо несовершеннолетней).

Рязанская область Саратовская область Виктор Мохов

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