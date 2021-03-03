Общественники проконтролируют надзор за освобожденным "скопинским маньяком"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Общественный совет при МВД РФ установит контроль за действиями полицейских, осуществляющих административный надзор за так называемым "скопинским маньяком" - жителем Рязанской области, вышедшим на свободу после 17 лет колонии строгого режима по обвинению в похищении и многолетнем изнасиловании двух несовершеннолетних девушек.

"Учитывая серьезную обеспокоенность общественности, в том числе и угрозы со стороны осужденного в адрес своих жертв, мы посчитали важным взять на общественный контроль осуществление органами внутренних дел административного надзора за особо опасным преступником", - сказал "Интерфаксу" глава Совета Анатолий Кучерена.

Он отметил при этом, что по решению суда в течение шести лет после освобождения за ним установлен административный надзор и обязанность дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства и не покидать место жительства в Рязанской области.

"Для нас важно, чтобы он там не распоясался. Тем более есть сведения о том, что, находясь в колонии, он посылал угрозы в адрес своих жертв. За всем этим должен будет следить участковый уполномоченный", - пояснил Кучерена.

Он сообщил, что готов выехать на место для того, чтобы разобраться и понять, какие будут приняты меры со стороны полиции - "чтобы контроль и административный надзор были реальны, а не условны и формальны".

Житель Рязанской области - рабочий автоагрегатного завода Виктор Мохов был осужден на 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек: учащуюся ПТУ 17 лет и ученицу вечерней школы 14 лет и держал в подвале гаража, где систематически насиловал их почти четыре года.

3 марта 2021 года Мохов освободился из колонии в Саратовской области. Мохов был освобожден по истечении назначенного судом срока лишения свободы. За ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.