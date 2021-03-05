Приехавшего в родной город "скопинского маньяка" забрала полиция

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", отказались заселять в гостиницу в родном городе, после чего его забрала полиция, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По словам собеседника агентства, Мохов вернулся в город Скопин Рязанской области минувшей ночью.

"Дом Моховых после смерти матери стоит в запустении, быстро привести его в жилое состояние нельзя", - сказал источник.

Ночевать Мохов отправился в гостиницу, однако там его узнали и отказались заселять. После отказа Мохов позвонил в полицию и попросил "разрулить" ситуацию, рассказал собеседник агентства. Приехавшие на место происшествия полицейские посадили его в машину и увезли.

Комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.

Житель Рязанской области - рабочий автоагрегатного завода Виктор Мохов был осужден на 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек: учащуюся ПТУ 17 лет и ученицу вечерней школы 14 лет и держал в подвале гаража, где систематически насиловал их почти четыре года.

3 марта Мохов освободился из колонии в Саратовской области по истечении срока заключения. За ним установлен административный надзор на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства.

Как сообщил "Интерфаксу" глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, осуществление полицией административного надзора за Моховым как за особо опасным преступником будет взято на общественный контроль.