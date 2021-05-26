Новгородский облсуд оставил Юлию Галямину под арестом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Новгородский областной суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, который назначил семь суток ареста бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Мария Воробьева.

24 мая Новгородский районный суд арестовал Галямину, признав ее виновной по статье 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению сотрудника полиции).

Суд установил, что 22 мая она проводила в Великом Новгороде Земский съезд независимых муниципальных депутатов. Полицейские потребовали, чтобы организаторы прекратили мероприятие из-за нарушений санитарных правил. Галямина отказалась это сделать. Ее задержали.

В суде она вину не признала.

26 мая Новгородский райсуд назначил ей 10 000 рублей штрафа за невыполнение на Земском съезде правил спецрежима, введенного в Новгородской области в связи с пандемией.

25 марта совет муниципальных депутатов Тимирязевского округа досрочно лишил Галямину мандата как осужденную по так называемой "дадинской" статье за неоднократные нарушения на митингах.