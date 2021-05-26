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Новгородский облсуд оставил Юлию Галямину под арестом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Новгородский областной суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, который назначил семь суток ареста бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Мария Воробьева.

24 мая Новгородский районный суд арестовал Галямину, признав ее виновной по статье 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению сотрудника полиции).

Суд установил, что 22 мая она проводила в Великом Новгороде Земский съезд независимых муниципальных депутатов. Полицейские потребовали, чтобы организаторы прекратили мероприятие из-за нарушений санитарных правил. Галямина отказалась это сделать. Ее задержали.

В суде она вину не признала.

26 мая Новгородский райсуд назначил ей 10 000 рублей штрафа за невыполнение на Земском съезде правил спецрежима, введенного в Новгородской области в связи с пандемией.

25 марта совет муниципальных депутатов Тимирязевского округа досрочно лишил Галямину мандата как осужденную по так называемой "дадинской" статье за неоднократные нарушения на митингах.

Юлия Галямина Новгородский областной суд Москва Новгород Земский съезд

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