Оштрафованы родители затушившего Вечный огонь в Тольятти подростка

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мировой судья постановил взыскать около 50 тыс. рублей с родителей подростка, закидавшего в январе снегом Вечный огонь в Парке победы в Тольятти.

Как сообщается в соцсети администрации Тольятти, взыскано 48 240 рублей в пользу администрации Тольятти, а также 1 647 рублей в доход местного бюджета Тольятти за государственную пошлину.

8 января 2021 года камеры видеонаблюдения зафиксировали двух подростков, один из которых бросил снег в мемориал, после чего Вечный огонь погас.

В Парке Победы с начала года было зафиксировано три подобных случая. Подозреваемые - школьники разного возраста. Инциденты продолжаются, несмотря на установленную камеру наблюдения за Вечным огнем. В парке победы усилено патрулирование, в школах проведены воспитательные беседы.