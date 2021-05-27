Дети повредили памятник Неизвестному солдату в Псковской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Установлены личности граждан, повредивших памятник Неизвестному солдату на братском кладбище в городе Великие Луки Псковской области.

Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что памятник повредили двое несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности.

В среду утром неизвестные подожгли венок на братском захоронении. Огонь перекинулся на памятник Неизвестному солдату. На месте происшествия были замечены трое несовершеннолетних: девочка в возрасте около 13 лет и два мальчика в возрасте от 7 до 8 лет.