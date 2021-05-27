Подростков, избивших до смерти бездомного в Оренбурге, отправят в воспитательную колонию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суд в Оренбурге вынес приговор четырем местным жителям, трое из которых еще несовершеннолетние, за избиение до смерти прохожего, сообщает в четверг управление СКР по региону.

По данным следствия, 31 марта 2020 года на улице Центральной в Оренбурге группа молодых людей из хулиганских побуждений избила 46-летнего мужчину без определенного места жительства. От множественных травм он умер на месте.

Действия фигурантов дела квалифицированы по 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Несовершеннолетним назначено по четыре года воспитательной колонии, их соучастник получил шесть лет колонии строгого режима.

Это не первый случай драки со смертельным исходом, которую учинили подростки с прохожими в Оренбурге. Как сообщалось, 18 февраля 2020 года компания молодых людей из-за малозначительного повода избила на улице мужчину, который позднее умер в реанимации.