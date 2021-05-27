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"Ростелеком" займется разработкой ПО под российские процессоры

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Ростелеком" создал центр компетенций по разработке новых и миграции существующих программных решений под серверное оборудование с процессором на архитектуре "Эльбрус-2000", говорится в сообщении компании.

В центре компетенций созданы стенды разработки и тестирования на основе серверов отечественного производства. В качестве операционных систем (ОС) развернуты ОС "Эльбрус" для обычных решений и Astra Linux Special Edition - для систем, требующих ограничения доступа к обрабатываемой информации. "Все серверы оснащены аппаратно-программным модулем доверительной загрузки, что в комплекте с сертифицированной ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - ИФ) и ФСБ операционной системой позволяет создавать решения для объектов критической информационной инфраструктуры любого класса доступа", - уточняет компания.

В центре компетенций ИТ-специалисты "Ростелекома" по запросу клиента проведут установку, тестирование и дадут рекомендации по дальнейшей адаптации ПО под отечественный стек технологий. При необходимости специалисты центра компетенций могут разработать новое ПО под задачи компании. При этом будет обеспечена совместимость с инфраструктурой организации и последующая техподдержка, а также защита от киберугроз.

Как говорится в сообщении, сегодня компании, желающие заменить импортные ИТ-решения, сталкиваются с тем, что большинство существующих информсистем не работают на отечественных платформах и требуют их доработки, не хватает профильных специалистов для разработки на отечественном стеке технологий, отсутствуют в достаточном количестве решения под российские платформы и технологии в отдельных классах ПО. Цель нового подразделения - помочь организациям бесшовно перейти на отечественное ПО и перенести софт на "Эльбрус", а также минимизировать влияние перехода на их бизнес.

Ростелеком

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