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AirFrance вновь отменил рейс "Париж-Москва"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Французский национальный перевозчик AirFrance в третий раз подряд отменил "вывозной" рейс из Парижа в Москву в обход Белоруссии.

Как следует из данных сервиса Flightradar24, самолет Airbus A319 рейса AF 1154 должен был вылететь из Парижа в 9:25 (GMT+2) и прибыть в Москву в 14:15 по местному времени.

В пятницу рейс значится отмененным. В то же время в субботу рейс значится запланированным к вылету.

Тем временем на онлайн-табло аэропорта "Шереметьево" этот рейс в пятницу и субботу не определяется вовсе.

Ранее, в среду и четверг, 26-27 мая, AirFrance и Austrian отменили рейсы в Москву, которые собирались выполнить, минуя территорию Белоруссии.

"Формально регулярное авиасообщение между нашими странами не восстановлено из-за коронавирусных ограничений, каждый рейс считается грузопассажирским, то есть "вывозным", то есть выполняется не автоматически в соответствии с утвержденным расписанием, а требует отдельного согласования с российскими авиавластями", - сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки рейса.

В минувший понедельник, 24 мая, лидеры стран Евросоюза призвали авиакомпании не летать транзитом через Белоруссию, а авиарегуляторов - не разрешать белорусским перевозчикам летать в страны ЕС. Так ЕС отреагировал на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair 23 мая.

AirFrance Париж Москва Белоруссия Франция

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