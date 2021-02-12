Переболевшим COVID французам посоветовали ограничиться одной дозой вакцины

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Управление по вопросам здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало переболевшим коронавирусом COVID-19 делать только одну прививку против вируса из-за уже имеющегося иммунитета.

"HAS предлагает только одну дозу людям, которые были инфицированы SARS-CoV-2, независимо от продолжительности инфекции. Таким образом, разовая доза вакцины станет напоминанием для иммунной системы", - говорится на сайте управления.

Медики отметили, что интервал между заражением COVID-19 и вакцинацией должен составлять от трех до шести месяцев.

Всего за время пандемии во Франции выявили более 3,4 млн случаев коронавируса, более 80,8 тыс. заболевших скончались.