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Переболевшим COVID французам посоветовали ограничиться одной дозой вакцины

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Управление по вопросам здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало переболевшим коронавирусом COVID-19 делать только одну прививку против вируса из-за уже имеющегося иммунитета.

"HAS предлагает только одну дозу людям, которые были инфицированы SARS-CoV-2, независимо от продолжительности инфекции. Таким образом, разовая доза вакцины станет напоминанием для иммунной системы", - говорится на сайте управления.

Медики отметили, что интервал между заражением COVID-19 и вакцинацией должен составлять от трех до шести месяцев.

Всего за время пандемии во Франции выявили более 3,4 млн случаев коронавируса, более 80,8 тыс. заболевших скончались.

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