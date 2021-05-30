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В МВД рассказали об оружии екатеринбургского стрелка

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Представители МВД изъяли при задержании подозреваемого оружие, из которого, по предварительным данным, велась стрельба в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального Главного управления МВД Валерий Горелых.

"Это карабин "Вепрь", он может стрелять очередями. На ствол (у подозреваемого - ИФ) имелось официальное разрешение с 2010 года, которое он неоднократно продлевал", - сказал Горелых, опровергнув сведения СМИ и телеграм-каналов о том, что стрелок вел огонь из огнестрельного оружия "Сайга".

Горелых также опроверг информацию, что задержанный имеет судимость и служил в полиции.

"По официальным базам, судимости он не имеет. Никогда в полиции он не служил, из органов внутренних дел его уволили еще до реорганизации милиции в полицию. Служил он в должности рядового инспектора патрульно-постовой службы в звании старшего прапорщика милиции", - рассказал руководитель пресс-службы областного главка.

По словам Горелых, сейчас подозреваемого повезли на медосвидетельствование. Сотрудники полиции осматривают место происшествия на предмет "других возможных опасных или криминальных предметов".

В воскресенье вечером в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по людям с балкона квартиры (по другим данным - из окна). Он ранил девочку и сотрудника Росгвардии. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, врачи проводят ей операцию. Росгвардеец доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.

Стрелка задержали бойцы СОБР в результате штурма квартиры. Его доставили на допрос. Очевидцы рассказали "Интерфаксу", что стрелявший несколько дней был в запое.

Региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По этим статьям подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Информированный источник заявил "Интерфаксу", что стрелявший - ветеран вооруженных конфликтов. По его словам, мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. По предварительным данным, после увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно бывали приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты на фоне злоупотребления алкоголем.

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