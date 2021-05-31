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Депутат Хинштейн заявил, что стрелявший в Екатеринбурге владел оружием законно

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, владел оружием на законных основаниях, проверки не выявили нарушений условий хранения патронов и оружия, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его сведениям, на задержанного в Екатеринбурге Болкова С. А. было зарегистрировано охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом "ВПО 136 ВЕПРЬ-КМ", калибр 7,62х39 мм. В марте была последняя проверка, которая не выявила нарушений условий хранения оружия и патронов, добавил Хинштейн.

В пресс-службе регионального Главного управления МВД РФ ранее опровергли сообщения СМИ и телеграм-каналов о том, что стрелок вел огонь из огнестрельного оружия "Сайга". Там отмечали, что при задержании у подозреваемого был изъят карабин "Вепрь". Мужчина получил на него официальное разрешение в 2010 года и с тех пор неоднократно продлевал.

В воскресенье вечером в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по людям с балкона квартиры (по другим данным - из окна). Он ранил девочку и сотрудника Росгвардии. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, врачи проводят ей операцию. Росгвардеец был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.

Стрелка задержали бойцы СОБР в результате штурма квартиры. Его доставили на допрос. Очевидцы рассказали "Интерфаксу", что стрелявший несколько дней был в запое.

Региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По этим статьям подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Информированный источник заявил "Интерфаксу", что стрелявший - ветеран вооруженных конфликтов. По его словам, мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. По предварительным данным, после увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно бывали приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты на фоне злоупотребления алкоголем.

Екатеринбург Александр Хинштейн

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