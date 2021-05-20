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В Кремле не увидели помех для СМИ-иноагентов при получении комментариев

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что статус иностранного агента не ограничивает деятельность СМИ, в том числе издания "Медуза".

"Я могу это прокомментировать тем, что мы сейчас с вами разговариваем в ходе нашего конференц-колла", - сказал Песков, отвечая на слова журналистов "Медузы". Они рассказали, что источники во властных структурах отказываются что-либо комментировать изданию в связи с присвоением ему статуса иностранного агента.

Отвечая на уточняющий вопрос, зачем Кремлю нужна такая немиролюбивая политика, Песков отметил "неправомерную" постановку вопроса.

"Во-первых, Кремль никого не объявляет недружественными государственными или иностранными агентами, в первом случае - делает правительство, а во втором - это тоже делает Минюст. Поэтому не нужно в этом плане задавать вопросы Кремлю. Вы задаете вопрос: почему это делается? Я вам отвечаю: потому что есть те СМИ, которые являются иностранными агентами, они получают деньги из-за рубежа, и если вы занимаетесь политикой или ваши действия имеют какое-то отношение к политике, или вы занимаетесь распространением информации, то вы получаете статус иностранного агента", - заявил он.

В реестре СМИ-иноагентов насчитывается 20 организаций и граждан. В частности, этот статус имеют, помимо "Медузы", медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и интернет-издание VTimes.

Дмитрий Песков

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