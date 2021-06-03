Минюст счел, что обвинения против РФ в кибератаках требуют новых решений

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что после передачи полномочий по представлению России в международных судах Генпрокуратуре, его ведомство должно сосредоточиться на новых вызовах, в том числе незаконных санкциях и обвинениях страны в кибератаках.

"Помимо выполнения своих текущих функций, Минюст должен эффективно отвечать на новые вызовы и угрозы. Ставшие реальностью последних лет незаконные санкции, практика экстерриториального применения национального законодательства, обвинения в трансграничных кибератаках и вообще расширение масштабов киберпреступности требуют поиска эффективных национальных и международно-правовых решений", - сказал Чуйченко "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, с передачей Генпрокуратуре полномочий по представлению РФ в международных судах, министерство сохраняет костяк международно-правового функционала, в том числе ведение переговоров и заключение международных договоров об экстрадиции, правовой помощи по гражданским и уголовным делам, передаче осужденных.

"Передавая осужденных из России на родину и принимая наших соотечественников из-за рубежа, мы, с одной стороны, решаем задачу экономии средств пенитенциарной системы, а с другой, способствуем социальной реабилитации осужденных, которые получают возможность общаться со своими родственниками. Эта работа продуктивно велась и в условиях пандемии и закрытых границ", - сказал министр.

Кроме того, сообщил он, ежегодно порядка 80 тыс. россиян обращаются в Минюст с запросами о международной правовой помощи и за оказанием государственных услуг по истребованию официальных документов из-за границы, легализации документов, вывозимых за границу и проставлению апостиля.

"Для того, чтобы упростить для людей все эти процедуры, мы со следующего года переходим к системе электронного апостиля, нацелены на создание эффективной цифровой платформы для взаимодействия с иностранными органами юстиции на многосторонней основе в рамках СНГ, ШОС и других организаций", - сказал Чуйченко.

"Поэтому в грядущих изменениях я вижу скорее шанс сосредоточиться на решении важных правовых задач, традиционно находящихся в сфере ответственности органов юстиции", - заключил глава Минюста.

Ранее сообщалось, что президент РФ согласился с предложением генерального прокурора РФ Игоря Краснова и передал полномочия по представлению России в Европейском суде по правам человека и других международных судах от Минюста Генпрокуратуре.