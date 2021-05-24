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Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках

Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за обвинений в кибератаках
Фото: Nicolas Armer/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Посол Колумбии в Москве Лопес Кабальеро был вызван в МИД России в связи с прозвучавшими из Боготы обвинениями в адрес России в кибератаках, заявили в понедельник в МИД РФ.

Министерство выразило дипломату "удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии (Диего - ИФ) Молано о "кибератаках, осуществлявшихся из России", говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

Там отмечается, что "данное утверждение прозвучало у Молано в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в Колумбии".

"С российской стороны было подчеркнуто, что мы неоднократно предлагали колумбийским партнерам наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности. Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура", - заявили в МИД РФ.

Там напомнили, что в России уполномоченным органом выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам. "Кроме того, в свое время российскими компетентными органами был направлен проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась от его обсуждения. Вновь призываем партнеров откликнуться на наши призывы во избежание недопонимания в дальнейшем", - отмечается в сообщении.

"Подтверждаем также готовность сотрудничать с колумбийскими коллегами по всему спектру вопросов в интересах поддержания отношений в духе дружбы и взаимного уважения, исторически связывающих Россию и Колумбию", - добавили на Смоленской площади.

МИД РФ Колумбия

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