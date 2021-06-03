Попова пообещала скорое принятие решения о вакцинации иностранцев в РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Власти России планируют в ближайшее время принять решение о возможности вакцинации иностранцев от COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В правительстве этот вопрос есть (...) Я думаю, что в течение ближайшего времени мы решение по этому поводу объявим", - сказала Попова в четверг журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Она добавила, что это решение формулируется и готовится.

По словам главы Роспотребнадзора, это предложение особенно актуально в преддверии летних студенческих каникул. "Сейчас будут каникулы (...), и наши прекрасные студенты разъедутся домой по всему миру и потом вернутся. Надо, чтобы они вернулись здоровыми", - отметила Попова.

Алгоритм решения этой задачи сейчас рассматривается, добавила руководитель ведомства.

С просьбой рассмотреть возможность вакцинации иностранцев к Поповой обратились представители сферы образования, в которой обучается немало иностранных студентов.

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