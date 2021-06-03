Фургалу продлили арест на месяц

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил до 7 июля арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщили в пресс-службе суда.

Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске, доставили в Москву и с тех пор он находится под стражей. В апреле его переводили в больницу при "Матросской тишине" из "Лефортово" для лечения COVID-19.

В начале февраля экс-губернатору было предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о заказных убийствах в середине 2000-х годов.

Следствие считает Фургала организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Ему вменили ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом), пп. "а", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия).

Он вины не признает.